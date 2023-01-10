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10 января 2023, 01:12 | Обновлено 10 января 2023, 01:20
63
0

В третий раз. Украинка Монзуль будет судить матчи ЧМ-2023

Компанию харьковчанке составит ассистентка арбитра Марина Стрелецкая

10 января 2023, 01:12 | Обновлено 10 января 2023, 01:20
63
0
В третий раз. Украинка Монзуль будет судить матчи ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Международная федерация футбола огласила официальный пул судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2023 года среди женских сборных.

В элитную компанию вошла 41-летняя Катерина Монзуль из Харькова. Будущий мундиаль, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, станет для нее третьим в судейской карьер мировым форумом. Ранее она работала на ЧМ-2015 и ЧМ-2019, а у 2015-м судила финальную игру между сборными США и Японии (5:2).

В группу ассистентов главных арбитров вошла сумчанка Марина Стрелецкая.

Всего в список арбитров, которые будут работать на ЧМ-2023, вошли 53 судьи.

Как известно, Катерина Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров 2022 года по версии IFFHS.

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Катерина Монзуль Марина Стрелецкая чемпионат мира по футболу среди женщин ФИФА
Источник ФИФА
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