В третий раз. Украинка Монзуль будет судить матчи ЧМ-2023
Компанию харьковчанке составит ассистентка арбитра Марина Стрелецкая
Международная федерация футбола огласила официальный пул судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2023 года среди женских сборных.
В элитную компанию вошла 41-летняя Катерина Монзуль из Харькова. Будущий мундиаль, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, станет для нее третьим в судейской карьер мировым форумом. Ранее она работала на ЧМ-2015 и ЧМ-2019, а у 2015-м судила финальную игру между сборными США и Японии (5:2).
В группу ассистентов главных арбитров вошла сумчанка Марина Стрелецкая.
Всего в список арбитров, которые будут работать на ЧМ-2023, вошли 53 судьи.
Как известно, Катерина Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров 2022 года по версии IFFHS.
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