В третий раз. Украинка Монзуль будет судить матчи ЧМ-2023

Международная федерация футбола огласила официальный пул судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2023 года среди женских сборных.

В элитную компанию вошла 41-летняя Катерина Монзуль из Харькова. Будущий мундиаль, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, станет для нее третьим в судейской карьер мировым форумом. Ранее она работала на ЧМ-2015 и ЧМ-2019, а у 2015-м судила финальную игру между сборными США и Японии (5:2).

В группу ассистентов главных арбитров вошла сумчанка Марина Стрелецкая.

Всего в список арбитров, которые будут работать на ЧМ-2023, вошли 53 судьи.

Как известно, Катерина Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров 2022 года по версии IFFHS.