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  4. Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров года по версии IFFHS
Чемпионат Украины
23 декабря 2022, 11:10 |
244
1

Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров года по версии IFFHS

Катерина уступила лишь Стефани Фраппар

23 декабря 2022, 11:10 |
244
1
Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Украинский арбитр Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-футбольных судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2022 году.

Первое место четвертый год подряд осталось за француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром в мужской Лиге чемпионов УЕФА (2020) и отборочном матче чемпионата мира среди мужчин (2021). Также в это году она стала первой женщиной-арбитром мужского чемпионата мира по футболу.

Отметим, что Монзуль побеждала в этой номинации в 2015 году.

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Катерина Монзуль Стефани Фраппар IFFHS
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Источник Refereeing World
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pali4144
Цікаво які критерії оцінювання.
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