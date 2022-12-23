Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров года по версии IFFHS
Катерина уступила лишь Стефани Фраппар
Украинский арбитр Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-футбольных судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2022 году.
Первое место четвертый год подряд осталось за француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром в мужской Лиге чемпионов УЕФА (2020) и отборочном матче чемпионата мира среди мужчин (2021). Также в это году она стала первой женщиной-арбитром мужского чемпионата мира по футболу.
Отметим, что Монзуль побеждала в этой номинации в 2015 году.
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