Монзуль заняла второе место в списке лучших арбитров года по версии IFFHS

Украинский арбитр Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-футбольных судей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2022 году.



Первое место четвертый год подряд осталось за француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной-арбитром в мужской Лиге чемпионов УЕФА (2020) и отборочном матче чемпионата мира среди мужчин (2021). Также в это году она стала первой женщиной-арбитром мужского чемпионата мира по футболу.



Отметим, что Монзуль побеждала в этой номинации в 2015 году.