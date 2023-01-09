Эллас Верона

9 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором играли «Верона» и «Кремонезе».

Дубль оформил Дарко Лазович. Хозяева поля победили со счетом 2:0 и ушли с последнего места.

Обе команды ведут за выживание. Из топ-дивизиона по итогам сезона вылетят три команды.

Аутсайдеры Серии A: Сассуоло (16), Специя (15), Верона и Сампдория (по 9), Кремонезе (7).

Серия A. 17-й тур

Верона – Кремонезе – 2:0

Голы: Лазович, 9, 26

Видеообзор матча