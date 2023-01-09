Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бонжур, Марсель! Малиновский поприветствовал свой новый клуб
Франция
09 января 2023, 22:35 | Обновлено 09 января 2023, 22:36
1257
0

Бонжур, Марсель! Малиновский поприветствовал свой новый клуб

Украинский хавбек перешел из итальянской «Аталанты» на правах аренды

09 января 2023, 22:35 | Обновлено 09 января 2023, 22:36
1257
0
Бонжур, Марсель! Малиновский поприветствовал свой новый клуб
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский поприветствовал свой новый клуб в Твиттере, написав по-французски: «Бонжур, Марсель!»

Руслан ретвитнул официальное сообщение Olympique de Marseille о совершившемся трансфере.

Украинец перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.

Малиновский взял в «Марселе» тот же игровой номер 18, под которым он играл в «Аталанте». В текущем сезоне за команду из Бергамо Руслан провел 15 матчей и забил 1 гол в Серии A.

По теме:
Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн
Стало известно, какой игровой номер взял Малиновский в Марселе
ВИДЕО. Малиновский трогательно попрощался с Аталантой
Марсель трансферы Аталанта аренда игрока Руслан Малиновский трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник Twitter
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии
Футбол | 09 января 2023, 21:25 0
Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии
Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии

9 января в 22:00 состоится матч 1/32 финала Кубка Англии

Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Футбол | 09 января 2023, 12:15 0
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга

Парижский «ПСЖ» совершит тур на Ближний Восток

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Футбол | 09.01.2023, 17:33
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
Футбол | 09.01.2023, 18:43
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
Футбол | 09.01.2023, 16:05
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
Скандал. Был ли офсайд? Гол в ворота Ливерпуля отменен из-за нехватки камер
08.01.2023, 04:30 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
09.01.2023, 18:53 37
Футбол
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
08.01.2023, 08:15 2
Теннис
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
08.01.2023, 08:56 9
Футбол
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
08.01.2023, 08:40 3
Бокс
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
08.01.2023, 04:49 2
Футбол
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 7
Теннис
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
08.01.2023, 15:15 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности