Бонжур, Марсель! Малиновский поприветствовал свой новый клуб
Украинский хавбек перешел из итальянской «Аталанты» на правах аренды
Украинский хавбек Руслан Малиновский поприветствовал свой новый клуб в Твиттере, написав по-французски: «Бонжур, Марсель!»
Руслан ретвитнул официальное сообщение Olympique de Marseille о совершившемся трансфере.
Украинец перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.
Малиновский взял в «Марселе» тот же игровой номер 18, под которым он играл в «Аталанте». В текущем сезоне за команду из Бергамо Руслан провел 15 матчей и забил 1 гол в Серии A.
Bonjour, Marseille! https://t.co/PZBufAeCKW— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) January 9, 2023
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