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Франция
09 января 2023, 20:59 | Обновлено 09 января 2023, 22:30
1723
0

Стало известно, какой игровой номер взял Малиновский в Марселе

Украинский хавбек будет выступать в футболке с номером 18

09 января 2023, 20:59 | Обновлено 09 января 2023, 22:30
1723
0
Стало известно, какой игровой номер взял Малиновский в Марселе
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский определился с игровым номеров в своем новом клубе, после того как перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды.

Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.

Малиновский взял в «Марселе» тот же игровой номер 18, под которым он играл в «Аталанте».

В текущем сезоне за команду из Бергамо Руслан провел 15 матчей и забил 1 гол в Серии A.

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Источник ФК Марсель
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