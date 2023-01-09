Стало известно, какой игровой номер взял Малиновский в Марселе
Украинский хавбек будет выступать в футболке с номером 18
Украинский хавбек Руслан Малиновский определился с игровым номеров в своем новом клубе, после того как перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды.
Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.
Малиновский взял в «Марселе» тот же игровой номер 18, под которым он играл в «Аталанте».
В текущем сезоне за команду из Бергамо Руслан провел 15 матчей и забил 1 гол в Серии A.
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