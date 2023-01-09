Стало известно, какой игровой номер взял Малиновский в Марселе

Украинский хавбек Руслан Малиновский определился с игровым номеров в своем новом клубе, после того как перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды.

Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.

Малиновский взял в «Марселе» тот же игровой номер 18, под которым он играл в «Аталанте».

В текущем сезоне за команду из Бергамо Руслан провел 15 матчей и забил 1 гол в Серии A.