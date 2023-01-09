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Англия
09 января 2023, 21:37 |
247
0

Челси не собирается увольнять Поттера

Тренер «Челси» сохранит свою должность

09 января 2023, 21:37 |
247
0
Челси не собирается увольнять Поттера
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Вчерашнее поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в Кубке Англии снова подняло вопрос о будущем Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».

Однако, по информации журналиста Бена Джейкобса, руководство «Челси» увольнять Поттера не собирается. Также тренеру предоставят больше ресурсов для улучшения результатов команды.

Когда Поттер подписывал контракт с «Челси» в сентябре прошлого года, он потребовал гарантии того, что его не будут увольнять в первом же сезоне. Руководство «Челси» понимает, что сейчас в команде идет перестройка, и видит в Поттере идеальную кандидатуру для управления этим процессом.

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Челси Грэм Поттер
Источник Twitter
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