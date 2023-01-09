ВИДЕО. Малиновский трогательно попрощался с Аталантой
Украинский хавбек покинул Бергамо
Украинский полузащитник Руслан Малиновский после своего перехода в «Марсель» попрощался со своим предыдущим клубом, «Аталантой»:
«Для меня наступил момент покинуть «Аталанту». Трудно выразить словами благодарность и гордость, которую я испытывая, когда думаю о 3,5 годах, которые я здесь провел.
Спасибо клубу, партнерам по команде, тренерам. И прежде всего – фанатам. От всего сердца благодарю всех, кто был со мной все это время и сопровождал меня в этом путешествии.
Не прощаюсь, говорю только, что мы останемся друзьями. Навсегда», – написал Малиновский у себя в Инстаграме.
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