Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?

В понедельник, 9 января, украинский футболист Руслан Малиновский официально стал игроком французского «Марселя».

Руслан – второй украинец в истории «Марселя». С 2006 по 2009 года цвета клуба защищал голкипер Дмитрий Непогодов.

Правда, Дмитрий не сыграл ни одного матча за французов. В 2009 году он перешел в донецкий «Металлург», затем поиграл армянском ФК «Бананц», затем в «Ворскле», а вскоре отправился в Казахстан. Сейчас 34-летний Дмитрий находится в одесском «Черноморце».