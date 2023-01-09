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  4. Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 19:05 |
1897
0

Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?

17 лет назад с французским клубом подписал контракт Дмитрий Непогодов

09 января 2023, 19:05 |
1897
0
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Instagram. Дмитрий Непогодов

В понедельник, 9 января, украинский футболист Руслан Малиновский официально стал игроком французского «Марселя».

Руслан – второй украинец в истории «Марселя». С 2006 по 2009 года цвета клуба защищал голкипер Дмитрий Непогодов.

Правда, Дмитрий не сыграл ни одного матча за французов. В 2009 году он перешел в донецкий «Металлург», затем поиграл армянском ФК «Бананц», затем в «Ворскле», а вскоре отправился в Казахстан. Сейчас 34-летний Дмитрий находится в одесском «Черноморце».

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Руслан Малиновский Марсель Аталанта трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Дмитрий Непогодов Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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