Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
17 лет назад с французским клубом подписал контракт Дмитрий Непогодов
В понедельник, 9 января, украинский футболист Руслан Малиновский официально стал игроком французского «Марселя».
Руслан – второй украинец в истории «Марселя». С 2006 по 2009 года цвета клуба защищал голкипер Дмитрий Непогодов.
Правда, Дмитрий не сыграл ни одного матча за французов. В 2009 году он перешел в донецкий «Металлург», затем поиграл армянском ФК «Бананц», затем в «Ворскле», а вскоре отправился в Казахстан. Сейчас 34-летний Дмитрий находится в одесском «Черноморце».
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