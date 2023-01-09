Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Интера

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимается поиском усиления в линию атаки. Клуб обратил внимание на форварда «Интера» Эдина Джеко. Ранее он уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» в 2011 – 2016 годах.

Контракт Джеко с «Интером» действует до лета 2023 года. Сейчас миланский клуб работает над продлением соглашения с 36-летним боснийским ветераном. «Интер» вряд ли согласится отпустить Джеко в январе из-за очередной травмы Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 10 голов и 4 ассиста в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах.