Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы
Изначально Амира Азадані и вовсе приговорили к смертной казни
Иранский футболист Амир Азадани приговорен к 16 годам заключения в тюрьме.
26-летний Амир был арестован в конце осени в качестве подозреваемого в убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух силовиков Ирана. Футболист обвинен в ведении войны против Бога, как и остальные 27 человек. Им инкриминируют «вражду против исламского правления» и «распространение коррупции на земле».
Изначально Амир был приговорен к смертной казне, из-за чего клуб, в котором он выступает, «Иранджаван Бушер» обратился за помощью к ФИФА. Однако власти Ирана опровергли информацию о том, что игрок будет казнен.
Минимум 2000 человек были обвинены иранскими судами в различных преступлениях за участие в демонстрациях, 14 человек приговорены к смертной казни, а четверо казнены.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский теннисист вышел во второй раунд квалификации челленджера в Оэйраше
Команда украинского наставника провела закрытый товарищеский матч
Как я понял, то 16 лет парню дали не за убийство 3х человек. В этом деле он был просто подозреваемым. А дали ему такой срок за (ВОТ ТУТ ВДУМВАЙТЕСЬ) за войну против БОГА!!!
Там еще страшнее правительство, чем в оркостане. Бедные люди. Мы жили и живем в безумном мире, в котором 99% населения пешки, ничто.