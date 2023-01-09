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09 января 2023, 17:59 |
1525
2

Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы

Изначально Амира Азадані и вовсе приговорили к смертной казни

09 января 2023, 17:59 |
1525
2
Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы
Twitter. Амир Азадани

Иранский футболист Амир Азадани приговорен к 16 годам заключения в тюрьме.

26-летний Амир был арестован в конце осени в качестве подозреваемого в убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух силовиков Ирана. Футболист обвинен в ведении войны против Бога, как и остальные 27 человек. Им инкриминируют «вражду против исламского правления» и «распространение коррупции на земле».

Изначально Амир был приговорен к смертной казне, из-за чего клуб, в котором он выступает, «Иранджаван Бушер» обратился за помощью к ФИФА. Однако власти Ирана опровергли информацию о том, что игрок будет казнен.

Минимум 2000 человек были обвинены иранскими судами в различных преступлениях за участие в демонстрациях, 14 человек приговорены к смертной казни, а четверо казнены.

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Источник EFE
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Комментарии 2
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Remark
Если взглянуть на историю, то столько крови в войнах, революциях и т.д. не проливалось как во имя БОГА! 
Как я понял, то 16 лет парню дали не за убийство 3х человек. В этом деле он был просто подозреваемым. А дали ему такой срок за (ВОТ ТУТ ВДУМВАЙТЕСЬ) за войну против БОГА!!!
Там еще страшнее правительство, чем в оркостане. Бедные люди. Мы жили и живем в безумном мире, в котором 99% населения пешки, ничто.
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+1
GloryUkraine
Імпонтіно здатний тільки на те, щоби брати хабарі у рашистів та шейхів.
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