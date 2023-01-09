Это ФИФА так помогла? Футболиста из Ирана приговорили к 16 годам тюрьмы

Иранский футболист Амир Азадани приговорен к 16 годам заключения в тюрьме.

26-летний Амир был арестован в конце осени в качестве подозреваемого в убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух силовиков Ирана. Футболист обвинен в ведении войны против Бога, как и остальные 27 человек. Им инкриминируют «вражду против исламского правления» и «распространение коррупции на земле».

Изначально Амир был приговорен к смертной казне, из-за чего клуб, в котором он выступает, «Иранджаван Бушер» обратился за помощью к ФИФА. Однако власти Ирана опровергли информацию о том, что игрок будет казнен.

Минимум 2000 человек были обвинены иранскими судами в различных преступлениях за участие в демонстрациях, 14 человек приговорены к смертной казни, а четверо казнены.