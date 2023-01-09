Будет ли Малиновский форвардом? Наставник Марселя – про переход украинца

Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Игор Тудор впервые прокомментировал предстоящий трансферы украинского игрока Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты»:

«Малиновский был целью прошлым летом. Я надеюсь, что в ближайшее время все будет завершено. Он качественный игрок, у него хорошая левая нога и высокий уровень игры. Что касается остального, то мы посмотрим, будет ли он нападающим или атакующим хавом».

Отметим, что ранее известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансферы Малиновского в «Марсель». К слову, уже сегодня, 9 января, Руслан прибыл в Марсель для прохождения медосомотра.