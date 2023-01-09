Трансфер все ближе. Малиновский уже в Марселе
Украинский полузащитник покидает итальянскую «Аталанту»
Хавбек Руслан Малиновский, который на данный момент все еще является игроком клуба «Аталанта» из Бергамо, вскоре пополнит ряды французского «Марселя».
Ранее сообщалось, будто клубы договорились между собой о переходе игрока и вскоре он подпишет контракт.
Сегодня, в понедельник 9 января, Руслан Малиновский прибыл в Марсель. Ожидается, что он пройдет медосмотр, после чего и будет им подписано соглашение с провансальцами.
🚨 🛫 Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 vient d'arriver à Marseille ! (@IsoMatthieu) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/UrvejhHIYO— Infos OM (@InfosOM_) January 9, 2023
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