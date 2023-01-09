Трансфер все ближе. Малиновский уже в Марселе

Хавбек Руслан Малиновский, который на данный момент все еще является игроком клуба «Аталанта» из Бергамо, вскоре пополнит ряды французского «Марселя».

Ранее сообщалось, будто клубы договорились между собой о переходе игрока и вскоре он подпишет контракт.

Сегодня, в понедельник 9 января, Руслан Малиновский прибыл в Марсель. Ожидается, что он пройдет медосмотр, после чего и будет им подписано соглашение с провансальцами.