ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
Голкипер киевского «Динамо» навестил Мистера в Бухаресте
Голкипер киевского футбольного клуба «Динамо» Денис Бойко приехал к наставнику киевлян Мирчи Луческу в столицу Румынии – Бухарест.
34-летний Бойко подъехал к дому Луческу на машине марки Brabus, которая является высокопроизводительной тюнинговой компанией, специализирующейся на автомобилях Mercedes-Benz, Smart и Maybach.
Отметим, что стоимость такого автомобиля оценивается примерно в 250 тысяч евро.
Бойко и Луческу пообщались несколько минут, после чего украинский футболист поехал дальше. Кстати, Луческу садился в Range Rover. О чем разговаривали представители «Динамо» – неизвестно.
Денис Бойко в сезоне 2022/23 провел за «Динамо» пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил три гола.
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