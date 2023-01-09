Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 17:15 | Обновлено 09 января 2023, 17:16
7370
1

ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро

Голкипер киевского «Динамо» навестил Мистера в Бухаресте

09 января 2023, 17:15 | Обновлено 09 января 2023, 17:16
7370
1
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
Instagram. Денис Бойко

Голкипер киевского футбольного клуба «Динамо» Денис Бойко приехал к наставнику киевлян Мирчи Луческу в столицу Румынии – Бухарест.

34-летний Бойко подъехал к дому Луческу на машине марки Brabus, которая является высокопроизводительной тюнинговой компанией, специализирующейся на автомобилях Mercedes-Benz, Smart и Maybach.

Отметим, что стоимость такого автомобиля оценивается примерно в 250 тысяч евро.

Бойко и Луческу пообщались несколько минут, после чего украинский футболист поехал дальше. Кстати, Луческу садился в Range Rover. О чем разговаривали представители «Динамо» – неизвестно.

Денис Бойко в сезоне 2022/23 провел за «Динамо» пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил три гола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Динамо продолжит карьеру на родине
ВИДЕО. Это его клуб мечты. Экс-динамовець оформил дубль в Испании
Шанс в Динамо. Вернидуб не исключил, что Волошин вернется в Киев
фото Денис Бойко Мирча Луческу Динамо Киев автомобиль
Источник ProSport
Оцените материал
(139)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет ли Малиновский форвардом? Наставник Марселя – про переход украинца
Футбол | 09 января 2023, 17:40 0
Будет ли Малиновский форвардом? Наставник Марселя – про переход украинца
Будет ли Малиновский форвардом? Наставник Марселя – про переход украинца

Игор Тудор впервые отреагировал на предстоящий переход Руслана

Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Футбол | 09 января 2023, 12:15 0
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга
Давно не встречались. Месси и Роналду вскоре сыграют друг против друга

Парижский «ПСЖ» совершит тур на Ближний Восток

ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Теннис | 08.01.2023, 18:08
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Футбол | 09.01.2023, 12:29
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Во всем виновата россия. В Челси нашли причастного к неудачам команды
Футбол | 08.01.2023, 21:51
Во всем виновата россия. В Челси нашли причастного к неудачам команды
Во всем виновата россия. В Челси нашли причастного к неудачам команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mykola omelchuk
І що?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 29
Футбол
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
08.01.2023, 07:35 4
Бокс
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
08.01.2023, 15:15 1
Война
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
07.01.2023, 16:05 3
Футбол
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
07.01.2023, 21:55 4
Футбол
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
08.01.2023, 16:51 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности