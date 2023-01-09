ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро

Голкипер киевского футбольного клуба «Динамо» Денис Бойко приехал к наставнику киевлян Мирчи Луческу в столицу Румынии – Бухарест.

34-летний Бойко подъехал к дому Луческу на машине марки Brabus, которая является высокопроизводительной тюнинговой компанией, специализирующейся на автомобилях Mercedes-Benz, Smart и Maybach.



Отметим, что стоимость такого автомобиля оценивается примерно в 250 тысяч евро.

Бойко и Луческу пообщались несколько минут, после чего украинский футболист поехал дальше. Кстати, Луческу садился в Range Rover. О чем разговаривали представители «Динамо» – неизвестно.

Денис Бойко в сезоне 2022/23 провел за «Динамо» пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил три гола.