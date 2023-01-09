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  4. Бои без правил на поле. Какая дисквалификация грозит Торресу и Савичу?
Испания
09 января 2023, 16:25 |
1569
2

Бои без правил на поле. Какая дисквалификация грозит Торресу и Савичу?

Игроки забыли, что играют в футбол

09 января 2023, 16:25 |
1569
2
Бои без правил на поле. Какая дисквалификация грозит Торресу и Савичу?
Twitter. Стефан Савич и Ферран Торрес

Вчера, 8 января, состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев, но поединок запомнился не только победой «сине-гранатовых».

На 92-й минуте игры судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Стефана Савича и Феррана Торреса из-за потасовки, которую они устроили в результате единоборства.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в Ла Лиге. Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.

Если действия игроков будут расценены как агрессия, то наказание составит от 4 до 12 матчей. Однако, если инцидент будет рассматриваться как игровой эпизод, срок дисквалификации не превысит трех матчей.

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Стефан Савич Ферран Торрес Атлетико Мадрид Барселона видео Атлетико - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига дисквалификация
Источник Diario Gol
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Вова Чертрогатый
игровой эпизод в игре во что?
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+3
Maksimka
Савіч хотів потрогати його за горіхи)))
Ответить
+1
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