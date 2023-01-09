Бои без правил на поле. Какая дисквалификация грозит Торресу и Савичу?

Вчера, 8 января, состоялся матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев, но поединок запомнился не только победой «сине-гранатовых».

На 92-й минуте игры судья Хосе Мунуэро Монтеро удалил Стефана Савича и Феррана Торреса из-за потасовки, которую они устроили в результате единоборства.

За этот инцидент обоим игрокам может грозить длительная дисквалификация в Ла Лиге. Решающее значение будет иметь то, как Королевская испанская футбольная федерация будет трактовать их действия.

Если действия игроков будут расценены как агрессия, то наказание составит от 4 до 12 матчей. Однако, если инцидент будет рассматриваться как игровой эпизод, срок дисквалификации не превысит трех матчей.