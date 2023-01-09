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  4. ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
Испания
09 января 2023, 12:13 |
853
1

ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере

Центральный матч 16-го тура чемпионата Испании завершился эпической схваткой

09 января 2023, 12:13 |
853
1
ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 16 тура испанской Ла Лиги «Атлетико» минимально проиграл «Барселоне» (0:1).

В компенсированное время ко второму тайму нападающий каталонцев Ферран Торрес и защитник мадридцев Стефан Савич жестко сцепились после одного из игровых моментов. Торрес схватил оппонента за волосы, более опытный Савич – за более уязвимое место.

Игроки поборолись несколько секунд и даже успели подняться без посторонней помощи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы арбитр Хосе Мунуэра Монтера удалил обоих нарушителей футбольных правил.

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Ферран Торрес Стефан Савич Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Барселона
Источник Sport.ua
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