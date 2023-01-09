ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере

В центральном поединке 16 тура испанской Ла Лиги «Атлетико» минимально проиграл «Барселоне» (0:1).



В компенсированное время ко второму тайму нападающий каталонцев Ферран Торрес и защитник мадридцев Стефан Савич жестко сцепились после одного из игровых моментов. Торрес схватил оппонента за волосы, более опытный Савич – за более уязвимое место.



Игроки поборолись несколько секунд и даже успели подняться без посторонней помощи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы арбитр Хосе Мунуэра Монтера удалил обоих нарушителей футбольных правил.