ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
Центральный матч 16-го тура чемпионата Испании завершился эпической схваткой
В центральном поединке 16 тура испанской Ла Лиги «Атлетико» минимально проиграл «Барселоне» (0:1).
В компенсированное время ко второму тайму нападающий каталонцев Ферран Торрес и защитник мадридцев Стефан Савич жестко сцепились после одного из игровых моментов. Торрес схватил оппонента за волосы, более опытный Савич – за более уязвимое место.
Игроки поборолись несколько секунд и даже успели подняться без посторонней помощи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы арбитр Хосе Мунуэра Монтера удалил обоих нарушителей футбольных правил.
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