ВИДЕО. Это его клуб мечты. Экс-динамовець оформил дубль в Испании

Бывший форвард киевского «Динамо» и львовских «Карпат» Лукас Перес результативно провел первый матч за «Депортиво» после возвращения в команду.

34-летний испанец отличился дублем в игре против «Унионистаса», а также заработал пенальти, но дал пробить 11-метровый своему партнеру. По итогу «Депортиво» одержало разгромную победу со счетом 3:0.

В начале 2023 года стало известно, что Лукас Перес официально перешел в «Депортиво» в третий по силе дивизион Испании из команды Ла Лиги «Кадиса». Сообщается, что форвард не только пошел на столько большое понижение, но и даже оплатил частично свой трансфер!

Отметим, что Лукас Перес уже играл за «Депортиво». Футболистом этой команды форвард был с 2014 по 2016 годы, а также в сезоне-2017/18. Провел за галисийцев 96 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 22 результативными передачами.

С 2011 по 2013 года испанец играл за Карпаты (60 матчей, 15 голов, 8 ассистов). В феврале 2013 года Перес на правах аренды перешел в «Динамо», но так и не сыграл за киевлян.