Львовский Рух вышел из отпуска

Игроки «Руха» из Львова собрались вместе после зимнего отпуска, о чем уведомляет клубная пресс-служба.

Сообщается, что сегодня, в понедельник 9 января, подопечные Леонида Кучука проведут первую тренировку в новом 2023 году.

О зимних подготовительных планах «Руха» пока ничего не известно.

«Рух» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место с 14-ю очками после 14 матчей.

Ранее бразильский легионер «Руха» Таллес Бренер намекнул, что не против «натурализоваться» и выступать за сборную Украины.