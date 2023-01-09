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Украина. Премьер лига
09 января 2023, 14:39 | Обновлено 09 января 2023, 14:53
68
0

Львовский Рух вышел из отпуска

Команда Леонида Кучука начинает зимнюю подготовку

09 января 2023, 14:39 | Обновлено 09 января 2023, 14:53
68
0
Львовский Рух вышел из отпуска
ФК Рух Львов

Игроки «Руха» из Львова собрались вместе после зимнего отпуска, о чем уведомляет клубная пресс-служба.

Сообщается, что сегодня, в понедельник 9 января, подопечные Леонида Кучука проведут первую тренировку в новом 2023 году.

О зимних подготовительных планах «Руха» пока ничего не известно.

«Рух» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место с 14-ю очками после 14 матчей.

Ранее бразильский легионер «Руха» Таллес Бренер намекнул, что не против «натурализоваться» и выступать за сборную Украины.

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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