Львовский Рух вышел из отпуска
Команда Леонида Кучука начинает зимнюю подготовку
Игроки «Руха» из Львова собрались вместе после зимнего отпуска, о чем уведомляет клубная пресс-служба.
Сообщается, что сегодня, в понедельник 9 января, подопечные Леонида Кучука проведут первую тренировку в новом 2023 году.
О зимних подготовительных планах «Руха» пока ничего не известно.
«Рух» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает 12-е место с 14-ю очками после 14 матчей.
Ранее бразильский легионер «Руха» Таллес Бренер намекнул, что не против «натурализоваться» и выступать за сборную Украины.
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