Бразильский легионер Руха: «Сыграть за Украину было бы для меня честью»
Таллес Бренер намекнул, что не против «натурализоваться»
Полузащитник львовского футбольного клуба «Рух» Таллес Бренер намекнул, что «натурализоваться», чтобы играть за сборную Украины:
«Без сомнения, это было бы для меня честью. Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в «Рухе» есть много молодых игроков, у которых, я думаю, имеется потенциал принести пользу сборной Украины.
На молодых игроков «Руха» нужно обязательно обратить внимание».
Интересно, что Таллес уже успел войти в историю УПЛ благодаря хет-трику в ворота «Зари» в начале сентября.
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