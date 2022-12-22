Бразильский легионер Руха: «Сыграть за Украину было бы для меня честью»

Полузащитник львовского футбольного клуба «Рух» Таллес Бренер намекнул, что «натурализоваться», чтобы играть за сборную Украины:

«Без сомнения, это было бы для меня честью. Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в «Рухе» есть много молодых игроков, у которых, я думаю, имеется потенциал принести пользу сборной Украины.

На молодых игроков «Руха» нужно обязательно обратить внимание».

Интересно, что Таллес уже успел войти в историю УПЛ благодаря хет-трику в ворота «Зари» в начале сентября.