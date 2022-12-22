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  4. Бразильский легионер Руха: «Сыграть за Украину было бы для меня честью»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 22:10 |
404
0

Бразильский легионер Руха: «Сыграть за Украину было бы для меня честью»

Таллес Бренер намекнул, что не против «натурализоваться»

22 декабря 2022, 22:10 |
404
0
Бразильский легионер Руха: «Сыграть за Украину было бы для меня честью»
Instagram. Таллес Бренер

Полузащитник львовского футбольного клуба «Рух» Таллес Бренер намекнул, что «натурализоваться», чтобы играть за сборную Украины:

«Без сомнения, это было бы для меня честью. Мне нравится смотреть матчи сборной Украины, я постоянно слежу за ними, и в «Рухе» есть много молодых игроков, у которых, я думаю, имеется потенциал принести пользу сборной Украины.

На молодых игроков «Руха» нужно обязательно обратить внимание».

Интересно, что Таллес уже успел войти в историю УПЛ благодаря хет-трику в ворота «Зари» в начале сентября.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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