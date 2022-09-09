Украина. Премьер лига09 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:26
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Таллес вошел в истории УПЛ-2022/2023
Три гола бразильца помогли «Руху» обыграть «Зарю» (3:1)
09 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:26
932
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Полузащитник Руха Таллес Бренер в матче 4-го тура УПЛ с луганской командой отметился одним голом до перерыва, и двумя – во втором тайме.
Южноамериканец стал автором первого хет-трика в сезоне-2022/2023 чемпионата Украины.
Рух, обыграв на своем поле Зарю, прервал серию из трех поражений, которыми начал новый чемпионат УПЛ. Имея 3 очка, подопечные Леонида Кучука поднялись на 9 место в турнирной таблице. Заря занимает 1 место с 9 очками.
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