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  4. Таллес вошел в истории УПЛ-2022/2023
Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:26
932
2

Таллес вошел в истории УПЛ-2022/2023

Три гола бразильца помогли «Руху» обыграть «Зарю» (3:1)

09 сентября 2022, 19:16 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:26
932
2
Таллес вошел в истории УПЛ-2022/2023
УПЛ

Полузащитник Руха Таллес Бренер в матче 4-го тура УПЛ с луганской командой отметился одним голом до перерыва, и двумя – во втором тайме.

Южноамериканец стал автором первого хет-трика в сезоне-2022/2023 чемпионата Украины.

Рух, обыграв на своем поле Зарю, прервал серию из трех поражений, которыми начал новый чемпионат УПЛ. Имея 3 очка, подопечные Леонида Кучука поднялись на 9 место в турнирной таблице. Заря занимает 1 место с 9 очками.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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alekos59
Даже Рух на ринку активнiше нiж Монако ??? Маю на ув. Динамо Монако ! Де селекционери Дк ???
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veter
Ещё один донецкий бразилец 
из Олимпика
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