Анчелотти получил мировое признание по итогам 2022 года
Наставник «Реала» победил в престижном рейтинге
Итальянец Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Мадридский «Реал» при Анчелотти в 2022 году выиграл чемпионат Испании и победил в Лиге чемпионов. Данное признание от IFFHS 63-летний Карло Анчелотти получил в третий раз в своей карьере.
В топ-3 вместе с Анчелотти также вошли Пеп Гвардиоал из «Манчестер Сити», а также Валид Реграги, который с клубом «Видад» победил в чемпионате Марокко и в Лиге чемпионов Африки, а со сборной страны попал в топ-4 чемпионата мира в Катаре.
Ранее сообщалось, что украинка Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-судей по версии IFFHS в 2022 году.
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Бажаю українським журналістам взяти хоча би 2-3 великих інтерв'ю з паном Анчелотті.
Та і взагалі, його можна (звісно за гроші) запрошувати читати лекції та вчити італійських та українських тренерів, коли він закінчить активну власну кар'єру (коли в нього буде час і бажання) - наприклад дистанційно.