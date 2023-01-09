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09 января 2023, 13:57 | Обновлено 09 января 2023, 14:04
258
1

Анчелотти получил мировое признание по итогам 2022 года

Наставник «Реала» победил в престижном рейтинге

09 января 2023, 13:57 | Обновлено 09 января 2023, 14:04
258
1
Анчелотти получил мировое признание по итогам 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянец Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Мадридский «Реал» при Анчелотти в 2022 году выиграл чемпионат Испании и победил в Лиге чемпионов. Данное признание от IFFHS 63-летний Карло Анчелотти получил в третий раз в своей карьере.

В топ-3 вместе с Анчелотти также вошли Пеп Гвардиоал из «Манчестер Сити», а также Валид Реграги, который с клубом «Видад» победил в чемпионате Марокко и в Лиге чемпионов Африки, а со сборной страны попал в топ-4 чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-судей по версии IFFHS в 2022 году.

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рейтинг IFFHS Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Валид Реграги Реал Мадрид Манчестер Сити сборная Марокко по футболу
Источник IFFHS
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Анчелотті - надзвичайно цікавий тренер. 4 рази виграв Лігу Чемпіонів. Виграв всі чемпіонати топ-5 держав Європи. Вміє і знає як працювати із зірками. 
Бажаю українським журналістам взяти хоча би 2-3 великих інтерв'ю з паном Анчелотті. 
Та і взагалі, його можна (звісно за гроші) запрошувати читати лекції та вчити італійських та українських тренерів, коли він закінчить активну власну кар'єру (коли в нього буде час і бажання) - наприклад дистанційно.  
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