Анчелотти получил мировое признание по итогам 2022 года

Итальянец Карло Анчелотти стал лучшим клубным тренером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Мадридский «Реал» при Анчелотти в 2022 году выиграл чемпионат Испании и победил в Лиге чемпионов. Данное признание от IFFHS 63-летний Карло Анчелотти получил в третий раз в своей карьере.

В топ-3 вместе с Анчелотти также вошли Пеп Гвардиоал из «Манчестер Сити», а также Валид Реграги, который с клубом «Видад» победил в чемпионате Марокко и в Лиге чемпионов Африки, а со сборной страны попал в топ-4 чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что украинка Катерина Монзуль заняла вторую позицию в рейтинге лучших женщин-судей по версии IFFHS в 2022 году.