Вратарь Металлиста: «Общения Ярославского с командой за полгода не было»

Вратарь «Металлиста» Орест Костик рассказал о том, что президент клуба Александр Ярославский в течение первой части сезона не выходил на связь для общения с командой.

«С командой у него не было общения ни в одном из форматов. Насколько я знаю, он поддерживает связь с тренерским штабом и менеджментом клуба», — сказал Костик.

После начала полномасштабного вторжения россии в феврале Ярославский сократил финансирование команды, которая отпустила многих лидеров.

Первую часть сезона харьковчане завершили на 11-м месте.