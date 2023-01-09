Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Металлиста: «Общения Ярославского с командой за полгода не было»
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 13:40 |
669
0

Вратарь Металлиста: «Общения Ярославского с командой за полгода не было»

Орест Костик уверен, что президент поддерживает связь с менеджментом

09 января 2023, 13:40 |
669
0
Вратарь Металлиста: «Общения Ярославского с командой за полгода не было»
ФК Металлист. Александр Ярославский

Вратарь «Металлиста» Орест Костик рассказал о том, что президент клуба Александр Ярославский в течение первой части сезона не выходил на связь для общения с командой.

«С командой у него не было общения ни в одном из форматов. Насколько я знаю, он поддерживает связь с тренерским штабом и менеджментом клуба», — сказал Костик.

После начала полномасштабного вторжения россии в феврале Ярославский сократил финансирование команды, которая отпустила многих лидеров.

Первую часть сезона харьковчане завершили на 11-м месте.

По теме:
Львовский Рух вышел из отпуска
Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Вратарь Металлиста: «По сути, тренером команды является Кобин»
Александр Ярославский Металлист Харьков Орест Костик чемпионат Украины по футболу
Источник Український футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Футбол | 08 января 2023, 17:15 10
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс

Не удивляет, что Роман получает мало игрового времени

Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Футбол | 09 января 2023, 12:29 2
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал
Скандал во Франции. Президент Федерации нахамил Зидану, в дело вступил Реал

Ле Гре неожиданно оскорбил легенду французского футбола

Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Футбол | 08.01.2023, 20:10
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Трансфер все ближе. Малиновский уже в Марселе
Футбол | 09.01.2023, 12:35
Трансфер все ближе. Малиновский уже в Марселе
Трансфер все ближе. Малиновский уже в Марселе
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Теннис | 08.01.2023, 18:08
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
08.01.2023, 04:49 1
Футбол
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
07.01.2023, 12:40 15
Футбол
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
07.01.2023, 16:05 3
Футбол
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
08.01.2023, 08:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
08.01.2023, 07:35 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности