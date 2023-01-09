Вратарь Металлиста: «Общения Ярославского с командой за полгода не было»
Орест Костик уверен, что президент поддерживает связь с менеджментом
Вратарь «Металлиста» Орест Костик рассказал о том, что президент клуба Александр Ярославский в течение первой части сезона не выходил на связь для общения с командой.
«С командой у него не было общения ни в одном из форматов. Насколько я знаю, он поддерживает связь с тренерским штабом и менеджментом клуба», — сказал Костик.
После начала полномасштабного вторжения россии в феврале Ярославский сократил финансирование команды, которая отпустила многих лидеров.
Первую часть сезона харьковчане завершили на 11-м месте.
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