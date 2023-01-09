Бельгия09 января 2023, 13:18 | Обновлено 09 января 2023, 13:32
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В элитной компании. Сыч вошел в сборную тура чемпионата Бельгии
Украинец заслужил признание
09 января 2023, 13:18 | Обновлено 09 января 2023, 13:32
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Украинский хавбек Алексей Сыч вошел в сборную 19-го тура чемпионата Бельгии по версии портала SofaScore. В туре «Кортрейк» украинца на выезде со счетом 3:2 обыграл клуб «Ауд-Хеверле» Левен.
Для 21-летнего Алексея Сыча встреча с командой из Левена стала примечательной тем, что он в ней забил свой первый гол в бельгийском чемпионате. Кроме этого, Сыч также стал автором ассиста.
«Кортрейк» в таблице чемпионата Бельгии занимает 15-ю позицию с 18-ю очками.
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