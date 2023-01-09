В элитной компании. Сыч вошел в сборную тура чемпионата Бельгии

Украинский хавбек Алексей Сыч вошел в сборную 19-го тура чемпионата Бельгии по версии портала SofaScore. В туре «Кортрейк» украинца на выезде со счетом 3:2 обыграл клуб «Ауд-Хеверле» Левен.

Для 21-летнего Алексея Сыча встреча с командой из Левена стала примечательной тем, что он в ней забил свой первый гол в бельгийском чемпионате. Кроме этого, Сыч также стал автором ассиста.

«Кортрейк» в таблице чемпионата Бельгии занимает 15-ю позицию с 18-ю очками.