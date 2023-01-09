Реал нашел в Германии преемника Анчелотти

Мадридский «Реал» готов начать переговоры с немецким специалистом Йоахимом Левом, если возникнет необходимость поиска замены итальянцу Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

62-летний Лев с 2006 по 2021 год возглавлял сборную Германии. Под его руководством бундестим в 2014 году выиграл чемпионат мира.

63-летний Карло Анчелотти впервые возглавил «Реал» в 2013 году и через два года команду покинул. Во второй раз он встал во главе «сливочных» в июле 2021 года. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. «Реал» с Анчелотти выиграл восемь трофеев, включая две Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит у донецкого «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.