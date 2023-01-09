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Украина. Премьер лига
09 января 2023, 11:52 | Обновлено 09 января 2023, 13:03
1096
0

Вратарь Металлиста: «По сути, тренером команды является Кобин»

Орест Костик рассказал об изменениях в тренерском штабе харьковчан

09 января 2023, 11:52 | Обновлено 09 января 2023, 13:03
1096
0
Вратарь Металлиста: «По сути, тренером команды является Кобин»
ФК Металлист. Орест Костик

Вратарь «Металлиста» Орест Костик рассказал о том, что к последним матчам первой части сезона команду готовил Василий Кобин, который ранее был спортивным директором.

– Мой переход в команду? Я разговаривал с, на тот момент, спортивным директором «Металлиста» Василием Кобиным. Буквально через день мы обо всем договорились. Я приехал на просмотр в Ужгород. Основная часть команды тогда еще была на сборе в Турции. Потренировалась неделя и мне предложили подписать контракт.

– «Металлист» начинал сезон под руководством тренерского тандема Александра Призетко и Олега Ратия. Насколько известно, сейчас у вас на тренерском мостике изменения.

– По сути, главным тренером команды является Кобин. Именно он готовил команду к последним двум матчам первой половины сезона. Призетко полностью отошел от дел в «Металлисте». Ратий выполняет функции ассистента главного тренера.

– Как вы можете оценить Кобина как тренера?

– Пока трудно дать ему какую-нибудь оценку, потому что под его руководством команда тренировалась всего три недели. Он ввел некоторые коррективы в тренировочный процесс и тактику игры команды. Основное его требование – играть через контроль мяча.

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Металлист Харьков Орест Костик Василий Кобин
Источник Український футбол
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