ВИДЕО. Слова ГВАРДИОЛЫ после разгромной победы над Челси

В рамках 1/32 Кубка Англии «Манчестер Сити» не оставил шансов лондонскому «Челси» (4:0).



Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат еще в первом тайме – отличились Марез, Альварес и Фоден. А точку в поединке поставил тот же Рияд Марез – алжирец оформил дубль, реализовав пенальти в концовке встречи.



Примечательно, что команда Грэма Поттера во второй раз за неделю проиграла «горожанам» – три дня назад «пенсионеры» минимально дома уступили «Сити» в чемпионате.