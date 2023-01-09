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  4. ВИДЕО. Слова ГВАРДИОЛЫ после разгромной победы над Челси
Англия
09 января 2023, 10:51 |
474
0

ВИДЕО. Слова ГВАРДИОЛЫ после разгромной победы над Челси

Главный тренер «горожан» – об уверенной победе в Кубке Англии

09 января 2023, 10:51 |
474
0
ВИДЕО. Слова ГВАРДИОЛЫ после разгромной победы над Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В рамках 1/32 Кубка Англии «Манчестер Сити» не оставил шансов лондонскому «Челси» (4:0).

Подопечные Пепа Гвардиолы сделали результат еще в первом тайме – отличились Марез, Альварес и Фоден. А точку в поединке поставил тот же Рияд Марез – алжирец оформил дубль, реализовав пенальти в концовке встречи.

Примечательно, что команда Грэма Поттера во второй раз за неделю проиграла «горожанам» – три дня назад «пенсионеры» минимально дома уступили «Сити» в чемпионате.

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Лионель Месси Пеп Гвардиола Манчестер Сити Грэм Поттер Челси
Источник Sport.ua
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