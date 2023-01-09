Рейтинг ATP. Крутых потерял 3 позиции, Джокович метит в лидеры

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Аделаиде и Пуне, а также зарабатывали очки на United Cup. В Австралии победил Новак Джокович, который уже после Australian Open снова может возглавить мировой рейтинг.



Победитель соревнований в Индии Таллон Грикспор поднялся на 34 строчки (61), в прошлом году он заходил в топ-50.



В топ-10 вернулся Хольгер Руне, также во второй части первой десятки состоялись небольшие изменения.



Топ-10 рейтинга ATP





Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых потерял несколько позиций, но остается во второй сотне с прицелом на более высокие места. У остальных незначительные изменения в разные стороны.



Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP