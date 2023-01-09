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  4. Рейтинг ATP. Крутых потерял 3 позиции, Джокович метит в лидеры
ATP
09 января 2023, 09:05 |
110
0

Рейтинг ATP. Крутых потерял 3 позиции, Джокович метит в лидеры

Хольгер Руне вернулся в топ-10

09 января 2023, 09:05 |
110
0
Рейтинг ATP. Крутых потерял 3 позиции, Джокович метит в лидеры
ФТУ. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Аделаиде и Пуне, а также зарабатывали очки на United Cup. В Австралии победил Новак Джокович, который уже после Australian Open снова может возглавить мировой рейтинг.

Победитель соревнований в Индии Таллон Грикспор поднялся на 34 строчки (61), в прошлом году он заходил в топ-50.

В топ-10 вернулся Хольгер Руне, также во второй части первой десятки состоялись небольшие изменения.

Топ-10 рейтинга ATP



Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых потерял несколько позиций, но остается во второй сотне с прицелом на более высокие места. У остальных незначительные изменения в разные стороны.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Источник Sport.ua
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