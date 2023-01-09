Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Окленде. Также получили очки и спортсменки, которые выступили на командных соревнованиях под названием United Cup. К примеру, Мэдисон Киз таким образом вернулась в первую десятку мирового рейтинга, заменив там Симону Халеп.



Заметный прогресс продемонстрировала финалистка соревнований в Аделаиде Линда Носкова. 18-летняя чешка поднялась на 46 позиций и теперь близка к первой полусотне (56).



Финалистка турнира в Окленде Ребека Масарова дебютировала в первой сотне (94).



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то хорошее выступление Марты Костюк в Аделаиде позволило ей подняться на 12 строчек. Также немного подтянулись Катерина Байндл, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ангелина Калинина одну позицию потеряла. Катерина Володько, которая выиграла титул на 40-тысячнике ITF, вернулась в третью сотню.



Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохранила девятую строчку в парном рейтинге. Марта Костюк – 38-я, Надежда Киченок – 84-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA