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  4. Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
WTA
09 января 2023, 08:34 |
724
1

Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63

Мэдисон Киз вернулась в первую десятку

09 января 2023, 08:34 |
724
1
Рейтинг WTA. Костюк поднялась на 12 строчек, Володько – на 63
ITF. Катерина Володько с семьей

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Окленде. Также получили очки и спортсменки, которые выступили на командных соревнованиях под названием United Cup. К примеру, Мэдисон Киз таким образом вернулась в первую десятку мирового рейтинга, заменив там Симону Халеп.

Заметный прогресс продемонстрировала финалистка соревнований в Аделаиде Линда Носкова. 18-летняя чешка поднялась на 46 позиций и теперь близка к первой полусотне (56).

Финалистка турнира в Окленде Ребека Масарова дебютировала в первой сотне (94).

Топ-10 рейтинга WTA



Что касается украинок, то хорошее выступление Марты Костюк в Аделаиде позволило ей подняться на 12 строчек. Также немного подтянулись Катерина Байндл, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Ангелина Калинина одну позицию потеряла. Катерина Володько, которая выиграла титул на 40-тысячнике ITF, вернулась в третью сотню.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок сохранила девятую строчку в парном рейтинге. Марта Костюк – 38-я, Надежда Киченок – 84-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Линда Носкова Ребека Масарова Мэдисон Киз Катерина Володько (Бондаренко) Людмила Киченок Надежда Киченок
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Показательно: раньше сестры всегда играли на одном уровне, а как Надя вышла замуж, так сразу полетела вниз по рейтингу. Хочется Люде пожелать подольше "походить в девках"))
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