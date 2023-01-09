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  4. Кубок Франции. Лилль обыграл Труа, а Тулуза и Реймс забили по 7 мячей
Франция
09 января 2023, 01:30 | Обновлено 09 января 2023, 02:06
48
0

Кубок Франции. Лилль обыграл Труа, а Тулуза и Реймс забили по 7 мячей

8 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции

09 января 2023, 01:30 | Обновлено 09 января 2023, 02:06
48
0
Кубок Франции. Лилль обыграл Труа, а Тулуза и Реймс забили по 7 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили

8 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.

В вечернем матче Лилль под руководством Паулу Фонсеки (экс-коуча Шахтера) обыграл Труа со счетом 2:0. У хозяев поля бразильский защитник Исмаили, ранее выступавший за горняков, отыграл весь матч. Голы забили: Дэвид (15 мин) и Байо (68 мин).

Тулуза и Реймс забили по 7 мячей командам из низших дивизионов. Игроки Лорьяна 6 раз расписались в воротах соперников.

Кубок Франции

1/32 финала, 8 января

Бельфор – Сен-Кантен – 3:1

Жура Сюд – Аяччо – 1:2

Лоон-Плаж – Реймс – 0:7

Шамальер – Бурж 18 – 0:0 (пен. 6:5)

Шатеньере – Лорьян – 0:6

Авуан – Вьерзон – 1:2

Дюнкерк – Осер – 2:2 (пен. 4:5)

Ланнион – Тулуза – 1:7

Обань – Шамбери – 1:3

Сен-Понтивьен – Ле-Эрбье – 1:4

Лилль – Труа – 2:0

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Кубок Франции по футболу Лилль Труа Паулу Фонсека Исмаили Аяччо Реймс Лорьян Осер Дюнкерк Тулуза Шамбери Бельфор
Источник Sport.ua
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