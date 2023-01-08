Кубок Франции. Выбыли Монако и Бордо с Игнатенко. Лион, Марсель идут дальше
7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции
7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.
В вечернем поединке «Бордо» дома проиграл «Ренну» (1:2) и выбыл из турнира. У хозяев поля на 64-й минуте на замену вышел украинский хавбек Даниил Игнатенко.
«Монако» проиграл свой матч в серии пенальти, причем решающий 11-метровый не забил футболист из рф Александр Головин.
«Лион» и «Марсель» пробились в 1/16 финала кубкового турнира.
Кубок Франции
1/32 финала, 6 января
Грасс – Тампонез – 1:0
Эвре – Бастия – 1:1 (пен. 3:4)
Авранш – Брест – 0:2
Йер – Марсель – 0:2
Лина-Монлери – Ланс – 0:2
Лион – Мец – 2:1
Страсбург Кенигсгоффен – Клермон – 0:0 (пен. 4:3)
Вильрю Тий – Анси – 1:6
Вируа – Нант – 0:2
Гранвиль – Ньор – 0:3
Ле-Пюи-ан-Веле – Ницца – 1:0
Монако – Родез – 2:2 (пен. 4:5)
Плабеннек – Ванн – 2:0
Тан – Амьен – 0:0 (пен. 4:2)
Бордо – Ренн – 1:2
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