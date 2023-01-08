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Франция
08 января 2023, 01:30 | Обновлено 08 января 2023, 01:47
35
0

Кубок Франции. Выбыли Монако и Бордо с Игнатенко. Лион, Марсель идут дальше

7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции

08 января 2023, 01:30 | Обновлено 08 января 2023, 01:47
35
0
Кубок Франции. Выбыли Монако и Бордо с Игнатенко. Лион, Марсель идут дальше
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.

В вечернем поединке «Бордо» дома проиграл «Ренну» (1:2) и выбыл из турнира. У хозяев поля на 64-й минуте на замену вышел украинский хавбек Даниил Игнатенко.

«Монако» проиграл свой матч в серии пенальти, причем решающий 11-метровый не забил футболист из рф Александр Головин.

«Лион» и «Марсель» пробились в 1/16 финала кубкового турнира.

Кубок Франции

1/32 финала, 6 января

Грасс – Тампонез – 1:0

Эвре – Бастия – 1:1 (пен. 3:4)

Авранш – Брест – 0:2

Йер – Марсель – 0:2

Лина-Монлери – Ланс – 0:2

Лион – Мец – 2:1

Страсбург Кенигсгоффен – Клермон – 0:0 (пен. 4:3)

Вильрю Тий – Анси – 1:6

Вируа – Нант – 0:2

Гранвиль – Ньор – 0:3

Ле-Пюи-ан-Веле – Ницца – 1:0

Монако – Родез – 2:2 (пен. 4:5)

Плабеннек – Ванн – 2:0

Тан – Амьен – 0:0 (пен. 4:2)

Бордо – Ренн – 1:2

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Источник Sport.ua
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