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Франция
07 января 2023, 00:59 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
129
0

ПСЖ обыграл Шатору и пробился в 1/16 финала Кубка Франции

6 января состоялись 5 матчей 1/32 финала Кубка Франции

07 января 2023, 00:59 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
129
0
ПСЖ обыграл Шатору и пробился в 1/16 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января состоялись 5 матчей 1/32 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» на выезде обыграл «Шатору» и пробился в 1/16 финала. Голы у парижан забили Экитике, Солер и Бернат.

В составе «ПСЖ» не было никого из супертройки нападения: Неймар – Килиан Мбаппе – Лионель Месси.

Кубок Франции

1/32 финала, 6 января

Шатору – ПСЖ – 1:3

Голы: Экитике, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1.

Гренобль – Ним – 1:0

По – Монпелье – 2:1

Страсбург – Анже – 0:0 (пен. 4:5)

Париж – Валансьенн – 3:1

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Источник Sport.ua
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