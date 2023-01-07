Франция07 января 2023, 00:59 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
129
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ПСЖ обыграл Шатору и пробился в 1/16 финала Кубка Франции
6 января состоялись 5 матчей 1/32 финала Кубка Франции
07 января 2023, 00:59 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
129
0
6 января состоялись 5 матчей 1/32 финала Кубка Франции.
«ПСЖ» на выезде обыграл «Шатору» и пробился в 1/16 финала. Голы у парижан забили Экитике, Солер и Бернат.
В составе «ПСЖ» не было никого из супертройки нападения: Неймар – Килиан Мбаппе – Лионель Месси.
Кубок Франции
1/32 финала, 6 января
Шатору – ПСЖ – 1:3
Голы: Экитике, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1.
Гренобль – Ним – 1:0
По – Монпелье – 2:1
Страсбург – Анже – 0:0 (пен. 4:5)
Париж – Валансьенн – 3:1
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