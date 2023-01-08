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Испания
08 января 2023, 22:12 | Обновлено 08 января 2023, 22:25
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Ла Лига. Севилья обыграла Хетафе и покинула зону вылета

8 января в Испании проходят матчи 17-го тура национального чемпионата

08 января 2023, 22:12 | Обновлено 08 января 2023, 22:25
115
0
Ла Лига. Севилья обыграла Хетафе и покинула зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» победила «Хетафе» со счетом 2:1.

Для «Севильи» это только третья победу в сезоне. Набрав 15 очков, команда покинула зону вылета (17-е место).

У «Хетафе» осталось 17 очков и 13-я позиция.

Ла Лига. 16-й тур, 8 января

Севилья – Хетафе – 2:1

Голы: Акунья, 36, Рафа Мир, 80 – Майораль, 87

Райо Вальекано – Бетис – 1:2

Голы: Камельо, 20 – Балью, 7 (автогол), Луис Энрике, 40

Альмерия – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Сильва, 47, Серлот, 53.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Сильва (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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