Ла Лига. Севилья обыграла Хетафе и покинула зону вылета

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» победила «Хетафе» со счетом 2:1.

Для «Севильи» это только третья победу в сезоне. Набрав 15 очков, команда покинула зону вылета (17-е место).

У «Хетафе» осталось 17 очков и 13-я позиция.

Ла Лига. 16-й тур, 8 января

Севилья – Хетафе – 2:1

Голы: Акунья, 36, Рафа Мир, 80 – Майораль, 87

Райо Вальекано – Бетис – 1:2

Голы: Камельо, 20 – Балью, 7 (автогол), Луис Энрике, 40

Альмерия – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Сильва, 47, Серлот, 53.