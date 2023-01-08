Ла Лига. Севилья обыграла Хетафе и покинула зону вылета
8 января в Испании проходят матчи 17-го тура национального чемпионата
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Севилья» победила «Хетафе» со счетом 2:1.
Для «Севильи» это только третья победу в сезоне. Набрав 15 очков, команда покинула зону вылета (17-е место).
У «Хетафе» осталось 17 очков и 13-я позиция.
Ла Лига. 16-й тур, 8 января
Севилья – Хетафе – 2:1
Голы: Акунья, 36, Рафа Мир, 80 – Майораль, 87
Райо Вальекано – Бетис – 1:2
Голы: Камельо, 20 – Балью, 7 (автогол), Луис Энрике, 40
Альмерия – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Сильва, 47, Серлот, 53.
События матча
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