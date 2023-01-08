Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
15 0 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 января 2023, 22:00 |
762
0

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 22:00 центральный матч 16-го тура Ла Лиги

08 января 2023, 22:00 |
762
0
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

8 января проходит матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Атлетико» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ла Лига. Севилья обыграла Хетафе и покинула зону вылета
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Центральный матч. Названы стартовые составы на игру Атлетико и Барселоны
Барселона чемпионат Италии по футболу Атлетико Мадрид Ла Лига Атлетико - Барселона смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Футбол | 07 января 2023, 21:55 4
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду

Действует лимит на легионеров, и Венсан Абубакар оказался 9-м лишним

Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Бокс | 08 января 2023, 08:40 3
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия

Эктор Гарсия отказался от продолжения поединка против Танка после 8-го раунда

ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Футбол | 08.01.2023, 17:15
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Футбол | 08.01.2023, 17:08
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Ман Сити разгромил Челси, Астон Вилла проиграла команде из 2-го дивизиона
Футбол | 08.01.2023, 20:37
Ман Сити разгромил Челси, Астон Вилла проиграла команде из 2-го дивизиона
Ман Сити разгромил Челси, Астон Вилла проиграла команде из 2-го дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
07.01.2023, 12:40 15
Футбол
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
Поклюка. Йоханнес Бё выиграл спринт, Тищенко попал в топ-30
06.01.2023, 16:53 3
Биатлон
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Возвращение в Европу. Определены группы молодежного ЧМ по хоккею
Возвращение в Европу. Определены группы молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 19:12
Хоккей
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
Украинский след. Аль-Наср не смог заявить Роналду из-за долга в 6 млн
06.01.2023, 18:56 8
Футбол
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
08.01.2023, 06:25 6
Теннис
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности