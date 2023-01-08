Атлетико Мадрид

8 января проходит матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Атлетико» и «Барселона».

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Начало поединка в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд