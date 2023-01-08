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Испания
08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:50
102
0

Центральный матч. Названы стартовые составы на игру Атлетико и Барселоны

8 января в 22:00 пройдет главный поединок 16-го тура Ла Лиги

08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:50
102
0
Центральный матч. Названы стартовые составы на игру Атлетико и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января проходит матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Атлетико» и «Барселона».

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Начало поединка в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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