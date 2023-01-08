Испания08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:50
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Центральный матч. Названы стартовые составы на игру Атлетико и Барселоны
8 января в 22:00 пройдет главный поединок 16-го тура Ла Лиги
08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:50
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8 января проходит матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Атлетико» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» запланировано на 22:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
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Стартовые составы команд
Our starting XI! pic.twitter.com/Ncd0fvG0Rl— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 8, 2023
🔥 BARÇA XI 🔥#AtletiBarça pic.twitter.com/5E3rVOk22N— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2023
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