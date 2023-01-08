Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ

Команда украинского специалиста Сергея Реброва «Аль-Айн» сыграл товарищеский матч с лидером второго дивизиона ОАЭ «Галф Юнайтед».

Игра завершилась минимальной победой «Аль-Айна» со счетом 1:0. Интересно, что вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко не был даже на скамейке запасных во время матча.

К слову, матч состоялся во время закрытого сбора команды перед возобновлением сезона. Сборы «Аль-Айна» пройдут до 11 января.

Ближайший официальный матч у «Аль-Айна» запланирован 22 января. Команда Реброва встретится в гостях с «Аль-Батаех» в чемпионате ОАЭ по футболу.

К слову, «Аль-Айн» ушел на паузу на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 набранных очков после 12 сыгранных поединков. От лидера чемпионата «Аль-Шарджи» команда отстает на семь пунктов.