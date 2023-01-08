Неплохой старт года. Специя Коваленко отдаляется от зоны вылета

Аутсайдер «Специя» начала 2023 год с двух ничейных результатов. Сперва команда сыграла вничью 2:2 с «Аталантой», а сегодня набрала один пункт за ничью 0:0 против «Лечче».

Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.

«Специя» хоть и остается на 17-й позиции, однако сумела отдалиться от зоны вылета на 6 пунктов.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Специя - Лечче 0:0

Салернитана - Торино 1:1

Голы: Вальена, 49 - Санабрия, 36

Лацио - Эмполи 2:2

Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 - Капуто, 83 - Марин, 90+4