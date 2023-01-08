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Чемпионат Италии
Специя
08.01.2023, FT 0 : 0
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Италия
08 января 2023, 17:57 |
376
0

Неплохой старт года. Специя Коваленко отдаляется от зоны вылета

Аутсайдер стартовал с двух ничейных результатов

08 января 2023, 17:57 |
376
0
Неплохой старт года. Специя Коваленко отдаляется от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

Аутсайдер «Специя» начала 2023 год с двух ничейных результатов. Сперва команда сыграла вничью 2:2 с «Аталантой», а сегодня набрала один пункт за ничью 0:0 против «Лечче».

Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.

«Специя» хоть и остается на 17-й позиции, однако сумела отдалиться от зоны вылета на 6 пунктов.

Чемпионат Италии. 17-й тур

Специя - Лечче 0:0

Салернитана - Торино 1:1
Голы: Вальена, 49 - Санабрия, 36

Лацио - Эмполи 2:2
Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 - Капуто, 83 - Марин, 90+4

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Специя Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Лечче Лацио Салернитана Торино Эмполи
Источник Sport.ua
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