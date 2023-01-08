Неплохой старт года. Специя Коваленко отдаляется от зоны вылета
Аутсайдер стартовал с двух ничейных результатов
Аутсайдер «Специя» начала 2023 год с двух ничейных результатов. Сперва команда сыграла вничью 2:2 с «Аталантой», а сегодня набрала один пункт за ничью 0:0 против «Лечче».
Украинский хавбек Виктор Коваленко провел игру на лавке запасных.
«Специя» хоть и остается на 17-й позиции, однако сумела отдалиться от зоны вылета на 6 пунктов.
Чемпионат Италии. 17-й тур
Специя - Лечче 0:0
Салернитана - Торино 1:1
Голы: Вальена, 49 - Санабрия, 36
Лацио - Эмполи 2:2
Голы: Андерсон, 2, Дзакканьи, 54 - Капуто, 83 - Марин, 90+4
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