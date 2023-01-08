Жесткое откровение. Он стал жертвой трансфера КриРо. «Месси лучше Роналду»

30-летний камерунский форвард Венсан Абубакар прокомментировал совместную тренировку со звездным португальским новичком «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что оказался прав».

К слову, ранее сообщалось, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром. Дело в том, что лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды. Поэтому, чтобы заявить КриРо, пришлось отзаявить Абубакара, а вскоре и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Отметим, что Абубакар стал игроком «Аль-Насра» летом 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний камерунец провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.