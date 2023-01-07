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07 января 2023, 21:55 | Обновлено 07 января 2023, 22:09
2321
3

Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду

Действует лимит на легионеров, и Венсан Абубакар оказался 9-м лишним

07 января 2023, 21:55 | Обновлено 07 января 2023, 22:09
2321
3
Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Абубакар

Саудовский клуб «Аль-Наср» расторг контракт с камерунским форвардом Венсаном Абубакаром

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право

Клубу недавно пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон звездного новичка – португальского форварда Криштиану Роналду.

Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».

Ожилается, что португальский футболист впервые сыграет за «Аль-Наср» 22 января в домашнем матче против «Аль-Иттифака».

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Источник: нидерландский форвард согласился на переход в Ман Юнайтед
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Источник Footmercato
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Комментарии 3
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ass36
Это решения ставки конец всему европейскому и мировому футболу, так поступить по скотски, выгнать к уям ради заморского трипера.
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