Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» расторг контракт с камерунским форвардом Венсаном Абубакаром

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право

Клубу недавно пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон звездного новичка – португальского форварда Криштиану Роналду.

Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».

Ожилается, что португальский футболист впервые сыграет за «Аль-Наср» 22 января в домашнем матче против «Аль-Иттифака».