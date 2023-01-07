Аль-Наср расторг контракт с форвардом. Его отзаявили из-за прихода Роналду
Действует лимит на легионеров, и Венсан Абубакар оказался 9-м лишним
Саудовский клуб «Аль-Наср» расторг контракт с камерунским форвардом Венсаном Абубакаром
Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право
Клубу недавно пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон звездного новичка – португальского форварда Криштиану Роналду.
Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.
В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.
Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».
Ожилается, что португальский футболист впервые сыграет за «Аль-Наср» 22 января в домашнем матче против «Аль-Иттифака».
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