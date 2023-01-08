Клим ПРИХОДЬКО: «УПЛ – это гораздо более высокий уровень»
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Полузащитник Клим Приходько прокомментировал заключение контракта с «Кривбассом»:
– Клим, поздравляем с возвращением! Какие сейчас ощущения?
– Спасибо, эмоции только положительные. Очень рад, что вернулся в родной город, родную команду. Хочу играть за «Кривбасс», помогать коллективу побеждать в каждом матче и как можно скорее дебютировать в УПЛ.
– Ты играл в аренде в «Кривбассе», когда команда выступала в Первой лиге. Теперь – УПЛ. Чувствуешь ли дополнительную ответственность?
– Конечно, это гораздо более высокий уровень. Более сильные соперники, серьезные задачи. «Кривбасс» должен подниматься в таблице и входить в топ-6 в этом сезоне. Ну а дальше только выше и выше.
– Следил ли за выступлениями «Кривбасса» в первом круге?
– Конечно, я смотрел каждый матч. Сначала команде было тяжело, но со временем сыгрались и закончили первый круг на мажорной ноте.
– Ты работал в системах «Шахтера», «Динамо», «Ворсклы». Стиль какого из этих клубов тебе больше нравится?
– Больше всего понравилось в «Шахтере» из-за того, что у него самый атакующий футбол.
– В «Кривбассе» значительно возросла конкуренция. Готов к тому, чтобы включиться за борьбу в старте?
– А зачем я тогда приехал? (улыбается)
– Каждый футболист ставит перед собой личные задачи. Какие у тебя мечты и ожидания с 2023 года?
– Каждый день становиться все лучше и завоевать место в стартовом составе «Кривбасса».
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