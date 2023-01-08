Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клим ПРИХОДЬКО: «УПЛ – это гораздо более высокий уровень»
Украина. Премьер лига
08 января 2023, 13:33 |
399
0

Клим ПРИХОДЬКО: «УПЛ – это гораздо более высокий уровень»

Хавбек рад вернуться в Кривой Рог

08 января 2023, 13:33 |
399
0
Клим ПРИХОДЬКО: «УПЛ – это гораздо более высокий уровень»
ФК Кривбасс. Клим Приходько

Полузащитник Клим Приходько прокомментировал заключение контракта с «Кривбассом»:

– Клим, поздравляем с возвращением! Какие сейчас ощущения?
– Спасибо, эмоции только положительные. Очень рад, что вернулся в родной город, родную команду. Хочу играть за «Кривбасс», помогать коллективу побеждать в каждом матче и как можно скорее дебютировать в УПЛ.

– Ты играл в аренде в «Кривбассе», когда команда выступала в Первой лиге. Теперь – УПЛ. Чувствуешь ли дополнительную ответственность?
– Конечно, это гораздо более высокий уровень. Более сильные соперники, серьезные задачи. «Кривбасс» должен подниматься в таблице и входить в топ-6 в этом сезоне. Ну а дальше только выше и выше.

– Следил ли за выступлениями «Кривбасса» в первом круге?
– Конечно, я смотрел каждый матч. Сначала команде было тяжело, но со временем сыгрались и закончили первый круг на мажорной ноте.

– Ты работал в системах «Шахтера», «Динамо», «Ворсклы». Стиль какого из этих клубов тебе больше нравится?
– Больше всего понравилось в «Шахтере» из-за того, что у него самый атакующий футбол.

– В «Кривбассе» значительно возросла конкуренция. Готов к тому, чтобы включиться за борьбу в старте?
– А зачем я тогда приехал? (улыбается)

– Каждый футболист ставит перед собой личные задачи. Какие у тебя мечты и ожидания с 2023 года?
– Каждый день становиться все лучше и завоевать место в стартовом составе «Кривбасса».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника
Источник: в ближайшее время Кривбасс пополнится чемпионом мира U-20
Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника
Клим Приходько Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Футбол | 07 января 2023, 19:30 14
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Михаил ответил на вопрос в Instagram

Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Футбол | 08 января 2023, 04:49 0
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо

«Красные дьяволы» ввели ограничение по зарплатам игрокам в клубе

Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Бокс | 08.01.2023, 07:35
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Футбол | 07.01.2023, 18:55
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Едет к Луческу. 34-летний Тайсон возвращается играть в Европу
Фиаско Реала, выбор Мудрика, Малиновский – в Марсель, санкции для тимощука
Футбол | 08.01.2023, 06:15
Фиаско Реала, выбор Мудрика, Малиновский – в Марсель, санкции для тимощука
Фиаско Реала, выбор Мудрика, Малиновский – в Марсель, санкции для тимощука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
06.01.2023, 20:20 20
Футбол
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
06.01.2023, 23:30
Теннис
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
Уступила в борьбе. Костюк проиграла второй ракетке на турнире в Австралии
06.01.2023, 12:01 23
Теннис
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 4
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 18
Футбол
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности