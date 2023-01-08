Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан согласовал новый контракт с хавбеком
Италия
08 января 2023, 12:25 |
240
0

Милан согласовал новый контракт с хавбеком

Исмаэль Беннасер останется в клубе

08 января 2023, 12:25 |
240
0
Милан согласовал новый контракт с хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

«Милан» после тяжелых переговоров согласовал условия личного контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, зарплата составит примерно 4 миллиона евро в год. В контракте останется клаусула в размере 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Беннасера 1 гол и 1 ассист в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах. Текущее соглашение действует до лета 2024 года.

По теме:
Милан – Рома. Прогноз и анонс на матч
Источник: нидерландский форвард согласился на переход в Ман Юнайтед
Сначала аренда. Известно, по какой схеме Малиновский перейдет в Марсель
Исмаэль Беннасер Милан продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Футбол | 07 января 2023, 19:30 14
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Михаил ответил на вопрос в Instagram

Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Футбол | 08 января 2023, 04:49 0
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо

«Красные дьяволы» ввели ограничение по зарплатам игрокам в клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
Футбол | 08.01.2023, 05:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
ОФИЦИАЛЬНО. Бекхэм подписал контракт с клубом Ярмолюка. Правда, есть нюанс
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Теннис | 08.01.2023, 08:15
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Бокс | 07.01.2023, 22:25
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2022 года?
07.01.2023, 18:35 33
Другие виды
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
06.01.2023, 23:30
Теннис
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
06.01.2023, 14:30
Футбол
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
«Патерь нет!» На россии подтвердили гибель более полтысячи мобилизованных
06.01.2023, 11:59
Война
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
06.01.2023, 13:47 6
Теннис
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности