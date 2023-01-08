Милан согласовал новый контракт с хавбеком

«Милан» после тяжелых переговоров согласовал условия личного контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, зарплата составит примерно 4 миллиона евро в год. В контракте останется клаусула в размере 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Беннасера 1 гол и 1 ассист в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах. Текущее соглашение действует до лета 2024 года.