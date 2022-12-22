Милан не может договориться с Беннасером о новом контракте

В среду появилась информация о том, что Энцо Райола, агент полузащитника Исмаэля Беннасера, прибыл в офис «Милана». Стороны пока еще далеки от договоренности о продлении контракта.

«Милан» в настоящий момент предлагает Беннасеру 3,8 миллиона евро за сезон плюс бонусы. Сторона игрока хочет повысить оклад до 4,5 миллиона. Разница в позициях сторон невелика, что является хорошим знаком.

Действующий контракт Исмаэля Беннасера рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи связывают игрока с клубами из Англии.