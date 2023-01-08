Два клуба АПЛ интересуются звездой Лацио

Два клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Недавно агент 27-летнего серба Матея Кежман побывал в Англии, где оценивал возможность перехода в один из клубов АПЛ. Контракт хавбека с «Лацио» истекает летом 2024 года, соглашения по поводу продления по-прежнему нет.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готов заплатить за Милинковича-Савича 60 миллионов евро.