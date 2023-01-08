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  4. Два клуба АПЛ интересуются звездой Лацио
Англия
08 января 2023, 11:41 |
600
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Два клуба АПЛ интересуются звездой Лацио

Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии

08 января 2023, 11:41 |
600
0
Два клуба АПЛ интересуются звездой Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Два клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Недавно агент 27-летнего серба Матея Кежман побывал в Англии, где оценивал возможность перехода в один из клубов АПЛ. Контракт хавбека с «Лацио» истекает летом 2024 года, соглашения по поводу продления по-прежнему нет.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готов заплатить за Милинковича-Савича 60 миллионов евро.

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Лацио Сергей Милинкович-Савич Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира
Источник Николо Скира
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