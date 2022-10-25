Арсенал готов заплатить 60 миллионов евро за звезду Лацио

Лондонский «Арсенал» нацелился на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Английский клуб собирается предложить римлянам за 27-летнего серба 60 млн евро, а также включить в сделку хавбека Альберта-Мбойо Локонгу.

В текущем сезоне Милинкович-Савич отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 15 матчах «Лацио» во всех турнирах.

Ранее президент «Лацио» повесил космический ценник на Милинковича-Савича.