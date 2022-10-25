Англия25 октября 2022, 14:16 | Обновлено 25 октября 2022, 14:36
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Арсенал готов заплатить 60 миллионов евро за звезду Лацио
Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в АПЛ
25 октября 2022, 14:16 | Обновлено 25 октября 2022, 14:36
1035
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Лондонский «Арсенал» нацелился на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Английский клуб собирается предложить римлянам за 27-летнего серба 60 млн евро, а также включить в сделку хавбека Альберта-Мбойо Локонгу.
В текущем сезоне Милинкович-Савич отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 15 матчах «Лацио» во всех турнирах.
Ранее президент «Лацио» повесил космический ценник на Милинковича-Савича.
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