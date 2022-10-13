Президент Лацио повесил космический ценник на Милинковича-Савича
Римлян не устроят даже 100 миллионов евро
Президент «Лацио» Клаудио Лотито оценил вероятность трансфера лидера команды Сергея Милинковича-Савича:
«У меня нет соглашения с агентом Сергея о том, чтобы отпустить его в «Ювентус» или любой другой клуб в январе. Трансферная стоимость Милинковича больше не 100 миллионов евро — в данный момент он стоит 120 миллионов евро».
В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 4 гола и 7 ассистов в 12 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Контракт 27-летнего серба рассчитан до лета 2024 года.
Летом Милинковичем-Савичем интересовались три клуба АПЛ.
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