Президент Лацио повесил космический ценник на Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито оценил вероятность трансфера лидера команды Сергея Милинковича-Савича:

«У меня нет соглашения с агентом Сергея о том, чтобы отпустить его в «Ювентус» или любой другой клуб в январе. Трансферная стоимость Милинковича больше не 100 миллионов евро — в данный момент он стоит 120 миллионов евро».

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 4 гола и 7 ассистов в 12 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Контракт 27-летнего серба рассчитан до лета 2024 года.

Летом Милинковичем-Савичем интересовались три клуба АПЛ.