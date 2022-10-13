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Италия
13 октября 2022, 14:50 |
177
0

Президент Лацио повесил космический ценник на Милинковича-Савича

Римлян не устроят даже 100 миллионов евро

13 октября 2022, 14:50 |
177
0
Президент Лацио повесил космический ценник на Милинковича-Савича
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Президент «Лацио» Клаудио Лотито оценил вероятность трансфера лидера команды Сергея Милинковича-Савича:

«У меня нет соглашения с агентом Сергея о том, чтобы отпустить его в «Ювентус» или любой другой клуб в январе. Трансферная стоимость Милинковича больше не 100 миллионов евро — в данный момент он стоит 120 миллионов евро».

В нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 4 гола и 7 ассистов в 12 матчах за «Лацио» во всех турнирах. Контракт 27-летнего серба рассчитан до лета 2024 года.

Летом Милинковичем-Савичем интересовались три клуба АПЛ.

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Сергей Милинкович-Савич Лацио Клаудио Лотито трансферы трансферы Серии A
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Источник Football-Italia
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