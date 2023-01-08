Жоан ЛАПОРТА: «Френки де Йонг не продается»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта положил конец слухам о продаже Френки де Йонга:

«Френки де Йонг не продается. Летом он не был выставлен на продажу, в этом году он также не уйдет. Де Йонг очень привлекательный футболист, мы это знаем, но я настаиваю, что он не продается».

В нынешнем сезоне на счету де Йонга 2 гола и 1 ассист в 18 матчах за «Барселону» во всех турнирах.