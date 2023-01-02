Де Йонг готов перейти в Манчестер Юнайтед
Нидерландский хавбек может сменить «Барселону» на английский топ-клуб
Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если от «красных дьяволов» поступит соответствующее предложение в конце сезона.
Летом прошлого года манкунианцы предпринимали попытку заполучить 25-летнего футболиста, однако сделка сорвалась. Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.
В этом сезоне Ла Лиги нидерландец сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
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