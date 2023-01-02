Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Йонг готов перейти в Манчестер Юнайтед
Англия
02 января 2023, 16:44 | Обновлено 02 января 2023, 16:50
864
0

Де Йонг готов перейти в Манчестер Юнайтед

Нидерландский хавбек может сменить «Барселону» на английский топ-клуб

02 января 2023, 16:44 | Обновлено 02 января 2023, 16:50
864
0
Де Йонг готов перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если от «красных дьяволов» поступит соответствующее предложение в конце сезона.

Летом прошлого года манкунианцы предпринимали попытку заполучить 25-летнего футболиста, однако сделка сорвалась. Трансферная стоимость де Йонга оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.

В этом сезоне Ла Лиги нидерландец сыграл 14 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ – о Роналду: «Не говорю о прошлом»
ТЕН ХАГ: «Соперник почти не создал моментов у наших ворот»
РЭШФОРД: «Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение»
Френки Де Йонг Манчестер Юнайтед
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Футбол | 02 января 2023, 16:30 12
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Ответа «Шахтера» пока нет

Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Война | 01 января 2023, 19:29 0
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины

Подполковник госпогранслужбы Сергей Шевчук вернулся в Украину

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Футбол | 02.01.2023, 10:38
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Футбол | 01.01.2023, 21:39
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус
Футбол | 02.01.2023, 14:08
Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус
Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
01.01.2023, 12:59 27
Теннис
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
02.01.2023, 06:30 8
Другие виды
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
01.01.2023, 23:44 3
Футбол
Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
31.12.2022, 18:05
Футбол
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
01.01.2023, 21:15
Футбол
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 23
Теннис
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности