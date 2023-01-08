Манчестер Юнайтед задумался над подписанием голкипера Эвертона
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Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд находится в списке желаемых подписаний «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «красные дьяволы» готовы будут заняться будущим летом вопросом трансфера 28-летнего игрока сборной Англии.
Конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Пикфорда может составить «Тоттенхэм».
Джордан Пикфорд играет за «Эвертон» с июля 2017 года. Он провел за команду 217 матчей, пропустил 313 голов и провел 57 «сухих» поединков. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» вынес урок после выплат зарплаты Криштиану Роналду.
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