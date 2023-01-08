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WTA
08 января 2023, 09:57 | Обновлено 08 января 2023, 10:06
495
1

Украинцы узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии

Борьбу поведут три украинки и один украинец

08 января 2023, 09:57 | Обновлено 08 января 2023, 10:06
495
1
Украинцы узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Стали известны пары первого раунда квалификационного турнира Australian Open.

33-летняя Леся Цуренко (№137 WTA), имеющая 31-й номер посева в квалификации, сыграет с японкой Юки Найто (№226 WTA).

22-летней Катарине Завацкой (№312 WTA) предстоит выяснить отношения с Евой Веддер (№223 WTA) из Нидерландов.

А 20-летней Дарье Снигур (№148 WTA) необходимо будет доказать свой класс во встрече с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).

Среди мужчин Алексей Крутых (№185 ATP) померится силами со Стефаном Козловым (№198 ATP).

Напомним, ранее стало известно, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет Даяна Ястремская.

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Australian Open Australian Open 2023
Источник Australian Open
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Александр Ад
Всім нашим українцям бажаю удачі та успіхів!
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