Украинцы узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии
Борьбу поведут три украинки и один украинец
Стали известны пары первого раунда квалификационного турнира Australian Open.
33-летняя Леся Цуренко (№137 WTA), имеющая 31-й номер посева в квалификации, сыграет с японкой Юки Найто (№226 WTA).
22-летней Катарине Завацкой (№312 WTA) предстоит выяснить отношения с Евой Веддер (№223 WTA) из Нидерландов.
А 20-летней Дарье Снигур (№148 WTA) необходимо будет доказать свой класс во встрече с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).
Среди мужчин Алексей Крутых (№185 ATP) померится силами со Стефаном Козловым (№198 ATP).
Напомним, ранее стало известно, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет Даяна Ястремская.
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