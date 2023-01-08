Украинцы узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии

Стали известны пары первого раунда квалификационного турнира Australian Open.

33-летняя Леся Цуренко (№137 WTA), имеющая 31-й номер посева в квалификации, сыграет с японкой Юки Найто (№226 WTA).

22-летней Катарине Завацкой (№312 WTA) предстоит выяснить отношения с Евой Веддер (№223 WTA) из Нидерландов.

А 20-летней Дарье Снигур (№148 WTA) необходимо будет доказать свой класс во встрече с мексиканкой Фернандой Контрерас Гомес (№167 WTA).

Среди мужчин Алексей Крутых (№185 ATP) померится силами со Стефаном Козловым (№198 ATP).

Напомним, ранее стало известно, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет Даяна Ястремская.