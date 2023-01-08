Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 января в 18:30 поединок 1/32 финала Кубка Англии
8 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» играет против «Челси».
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Начало поединка в Манчестере на «Этихаде» запланировано на 18:30 по киевскому времени.
В случае ничьей спустя некоторое время будет проведена переигровка на домашней арене команды гостей.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Три дня назад эти команды встречались в матче АПЛ на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, и «Ман Сити» выиграл поединок (1:0) благодаря голу Рияда Мареза.
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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