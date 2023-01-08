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Кубок Англии
Манчестер Сити
08.01.2023 18:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 января 2023, 06:55 | Обновлено 08 января 2023, 07:59
143
0

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 18:30 поединок 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2023, 06:55 | Обновлено 08 января 2023, 07:59
143
0
Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» играет против «Челси».

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Начало поединка в Манчестере на «Этихаде» запланировано на 18:30 по киевскому времени.

В случае ничьей спустя некоторое время будет проведена переигровка на домашней арене команды гостей.

Три дня назад эти команды встречались в матче АПЛ на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, и «Ман Сити» выиграл поединок (1:0) благодаря голу Рияда Мареза.

Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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