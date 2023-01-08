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  4. ФОТО. Экс-игрок Металлиста сделал три тату. Одна из них – сейв Мартинеса
Аргентина
08 января 2023, 05:25 | Обновлено 08 января 2023, 05:28
123
1

ФОТО. Экс-игрок Металлиста сделал три тату. Одна из них – сейв Мартинеса

Папу Гомес показал три татуировки в честь победы на ЧМ-2022

08 января 2023, 05:25 | Обновлено 08 января 2023, 05:28
123
1
ФОТО. Экс-игрок Металлиста сделал три тату. Одна из них – сейв Мартинеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомес, который больше известен как Папу Гомес, сделал себе три татуировки в честь победы на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

На одной из татуировок он изобразил свою футболку в сборной, на другой – кубок мира, а на третьей – легендарный сейв Эмилиано Мартинеса на 123-й минуте финала между Францией и Аргентины, который позволил аргентинской команде перевести игру в серию послематчевых пенальти и вскоре завоевать трофей.

Хавбек сыграл 109 минут на этом Мундиале: 59 в матче с Саудовской Аравией (1:2) на групповом этапе и 50 во встрече 1/8 финала против Австралии (2:1). Результативными действиями не отличился.

Отметим, что ранее аргентинец играл в харьковском «Металлисте» в сезоне 2013/14. Сейчас он выступает в испанской «Севильи».

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Источник Instagram
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AndiM
Чого не на лобі або щоках? Ну щоб усі бачили який ти дебіл.
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