ФОТО. Экс-игрок Металлиста сделал три тату. Одна из них – сейв Мартинеса

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомес, который больше известен как Папу Гомес, сделал себе три татуировки в честь победы на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

На одной из татуировок он изобразил свою футболку в сборной, на другой – кубок мира, а на третьей – легендарный сейв Эмилиано Мартинеса на 123-й минуте финала между Францией и Аргентины, который позволил аргентинской команде перевести игру в серию послематчевых пенальти и вскоре завоевать трофей.

Хавбек сыграл 109 минут на этом Мундиале: 59 в матче с Саудовской Аравией (1:2) на групповом этапе и 50 во встрече 1/8 финала против Австралии (2:1). Результативными действиями не отличился.

Отметим, что ранее аргентинец играл в харьковском «Металлисте» в сезоне 2013/14. Сейчас он выступает в испанской «Севильи».