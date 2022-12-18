Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

Вместе со сборной Аргентины чемпионом мира стал Алехандро Гомес (он же Папа Гомес). Ранее аргентинец играл в харьковском «Металлисте» в сезоне 2013/14.

Это первый случай в истории, когда экс-игрок УПЛ выиграл Мундиаль.

Хавбек сыграл 109 минут на турнире: 59 в матче с Саудовской Аравией (1:2) на групповом этапе и 50 во встрече 1/8 финала против Австралии (2:1). Результативными действиями не отличился.