Своеобразная история для украинского футбола. Экс-игрок УПЛ выиграл ЧМ-2022
Папу Гомес – первый бывший игрок УПЛ, который выиграл ЧМ
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
Вместе со сборной Аргентины чемпионом мира стал Алехандро Гомес (он же Папа Гомес). Ранее аргентинец играл в харьковском «Металлисте» в сезоне 2013/14.
Это первый случай в истории, когда экс-игрок УПЛ выиграл Мундиаль.
Хавбек сыграл 109 минут на турнире: 59 в матче с Саудовской Аравией (1:2) на групповом этапе и 50 во встрече 1/8 финала против Австралии (2:1). Результативными действиями не отличился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон
Спившийся рашкобоец сенсационно продул Святославу Коваленко